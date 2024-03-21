Валерий Карпин рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о минувшем товарищеском матче с Сербией (4:0).

«При таком счёте удаление сыграло большую роль. Если отбросить эти вещи, то не понравилась концовка первого тайма. Чуть расслабились», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.