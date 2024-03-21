Греция — Казахстан: хозяева забили четыре безответных мяча в первом тайме

В эти минуты на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция) проходит матч 1/2 финала Пути С квалификации к Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. После первого тайма хозяева громят гостей (4:0).

Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте матча полузащитник Греции Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти. На 15-й минуте хозяева удвоили преимущество: гол забил Димитриос Пелькас с передачи Георгиоса Масураса. На 37-й минуте греческий нападающий Фотис Иоаннидис забил третий гол. Через три минуты Димитриос Курбелис забил четвёртый мяч в ворота сборной Казахстана.

Победитель этой пары выходит в финал Пути С, где будет играть со сборной Грузии, которая ранее обыграла Люксембург (2:0).