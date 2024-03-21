Греция — Казахстан: хозяева забили четыре безответных мяча в первом тайме
Поделиться
В эти минуты на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция) проходит матч 1/2 финала Пути С квалификации к Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. После первого тайма хозяева громят гостей (4:0).
Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9' 2:0 Пелькас – 15' 3:0 Иоаннидис – 37' 4:0 Курбелис – 40' 5:0 Марочкин – 87'
На девятой минуте матча полузащитник Греции Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти. На 15-й минуте хозяева удвоили преимущество: гол забил Димитриос Пелькас с передачи Георгиоса Масураса. На 37-й минуте греческий нападающий Фотис Иоаннидис забил третий гол. Через три минуты Димитриос Курбелис забил четвёртый мяч в ворота сборной Казахстана.
Победитель этой пары выходит в финал Пути С, где будет играть со сборной Грузии, которая ранее обыграла Люксембург (2:0).
Комментарии
- 22 марта 2024
-
00:41
-
00:39
-
00:35
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:09
-
00:09
-
00:05
-
00:00
- 21 марта 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:30
-
23:28
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:08
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:50