Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен состав сборной России U21 на матч с Уругваем U20

Стал известен состав сборной России U21 на матч с Уругваем U20
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 марта, молодёжная сборная России для игроков не старше 21 года проведёт товарищеский матч с уругвайской национальной командой для футболистов не старше 20 лет. Встреча пройдёт на стадионе «Луис Франсини» в Монтевидео. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 1:00 мск.

Товарищеские матчи U21 - 2024 . Товарищеские матчи U21
22 марта 2024, пятница. 01:00 МСК
Уругвай U20
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной России: Москвичёв, Коледин, Лукин (к), Кирш, Рядно, Чобанов, Кучугура, Зорин, Чупаев, Родионов, Дмитриев.

Стартовый состав сборной Уругвая: Бонилла, Пасифико, Пино, Алегре, Мачадо, Амаро, Куэлло, Эчеверриа, Инверсо, Кальоне, Дудок.

Всего в Уругвае молодёжка проведёт три матча. Следующий состоится 23 марта. Соперником сборной России станет «Насьонал» U21. Заключительный матч пройдёт 25 марта, когда молодёжная сборная встретится с «Монтевидео Сити Торке» U21.

Материалы по теме
Тренер молодёжной сборной России рассказал о задачах на тренировочном сборе в Уругвае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android