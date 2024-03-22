«Это конец». Отец Неймара отрицает внесение залога за Дани Алвеса в размере € 1 млн

Отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара заявил, что семья известного бразильского футболиста не стала помогать выплачивать залог в размере € 1 млн за осуждённого на 4,5 года за изнасилование экс-игрока сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса.

«Как всем известно, в первое время я помогал Дани Алвесу. Без какой-либо связи с его иском.

В сложившейся же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать моё имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

Я надеюсь, что Дани вместе со своёй семьей найдёт все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи, это конец. Точка», – написал Неймар да Силва Сантос-старший в своей социальной сети.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что благодаря залогу в размере € 1 млн Алвес будет освобождён из под тюремного заключения до вынесения окончательного приговора.