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Уэльс сыграет с Польшей в финале Пути А квалификации к Евро-2024

Завершились три матча полуфинала квалификации к Евро-2024. В Пути А состоялось две игры: Уэльс — Финляндия и Польша — Эстония. Ещё одна игра прошла в Пути В, где Израиль встречался с Исландией.

Уэльс обыграл Финляндию со счётом 4:1. В составе валлийской команды голами отметились Дэвид Брукс, Неко Уильямс, Бреннан Джонсон и Дэниел Джеймс. Единственный гол сборной Финляндии забил Теэму Пукки.

Сборная Польши разгромила Эстонию со счётом 5:1. В составе сборной Польши голами отметились Пшемыслав Франковски, Пётр Зелиньски, Якуб Пётровский, Карол Метс, забивший автогол, и Себастьян Шиманьски. Гол Эстонии забил Мартин Веткал.

Сборная Исландии одержала победу в матче с израильской национальной командой со счётом 4:1. В составе Исландии голами отметились Альберт Гудмундссон, оформивший хет-трик и Арнор Ингви Траустасон. У сборной Израиля гол забил Эран Захави.

Таким образом, в финале Пути А квалификации к Евро-2024 сборная Уэльса сыграет с Польшей. Сборная Исландии в финале Пути B сыграет с Украиной.