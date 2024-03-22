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Уэльс сыграет с Польшей в финале Пути А квалификации к Евро-2024

Уэльс сыграет с Польшей в финале Пути А квалификации к Евро-2024
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Завершились три матча полуфинала квалификации к Евро-2024. В Пути А состоялось две игры: Уэльс — Финляндия и Польша — Эстония. Ещё одна игра прошла в Пути В, где Израиль встречался с Исландией.

Уэльс обыграл Финляндию со счётом 4:1. В составе валлийской команды голами отметились Дэвид Брукс, Неко Уильямс, Бреннан Джонсон и Дэниел Джеймс. Единственный гол сборной Финляндии забил Теэму Пукки.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь A. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Брукс – 3'     2:0 Н. Уильямс – 38'     2:1 Пукки – 45'     3:1 Джонсон – 47'     4:1 Джеймс – 86'    

Сборная Польши разгромила Эстонию со счётом 5:1. В составе сборной Польши голами отметились Пшемыслав Франковски, Пётр Зелиньски, Якуб Пётровский, Карол Метс, забивший автогол, и Себастьян Шиманьски. Гол Эстонии забил Мартин Веткал.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь A. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Польша
Окончен
5 : 1
Эстония
1:0 Франковски – 22'     2:0 Зелиньски – 50'     3:0 Пётровский – 70'     4:0 Метс – 74'     5:0 Шиманьски – 76'     5:1 Веткал – 78'    
Удаления: нет / Паскотши – 27'

Сборная Исландии одержала победу в матче с израильской национальной командой со счётом 4:1. В составе Исландии голами отметились Альберт Гудмундссон, оформивший хет-трик и Арнор Ингви Траустасон. У сборной Израиля гол забил Эран Захави.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 4
Исландия
1:0 Захави – 31'     1:1 Гудмундссон – 39'     1:2 Траустасон – 42'     1:3 Гудмундссон – 83'     1:4 Гудмундссон – 87'    
Удаления: Ревиво – 73' / нет

Таким образом, в финале Пути А квалификации к Евро-2024 сборная Уэльса сыграет с Польшей. Сборная Исландии в финале Пути B сыграет с Украиной.

Календарь плей-офф квалификации к Евро-2024
Сетка плей-офф квалификации к Евро-2024
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