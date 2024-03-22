Главный тренер сборной Украины отреагировал на волевую победу в матче с Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу своих подопечных в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года с Боснией и Герцеговиной (2:1).

«Мы изменили матч в последние 15 минут. Мы ожидали очень сложной игры, сборная Боснии и Герцеговины изменила структуру, играла в три центральных защитника. Такая трудная игра была, поскольку хозяева очень хорошо защищались, так что было трудно взломать эту линию обороны. Хорошо, что мы победили», — приводит слова Реброва Sport.ua.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся матч 1/2 финала Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, Босния и Герцеговина. Гости одержали волевую победу — 2:1.