Иван Шабаров: приятно, что удалось победить Уругвай, но не реализовали много моментов

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров поделился впечатлениями после победного матча с молодёжной сборной Уругвая. Встреча состоялась в ночь с 21 на 22 марта в Монтевидео и закончилась со счётом 1:0 в пользу российской команды. Единственный мяч на счету Дмитрия Кучугуры.

«Это была однозначно полезная игра для нашей команды. У Уругвая другой стиль игры. Он отличается даже от стиля бразильских команд, которые нам противостояли в октябре. Соперник, помимо того что с мячом неплох, ещё и очень хорош в единоборствах. Уругвайцы хорошо играют головой. То есть они показывали местами техничный, а местами силовой футбол. Приятно, что нам удалось одержать победу, но то, что не реализовали большое количество моментов, меня расстроило. Нужно забивать в тех эпизодах, которые у нас были.

— Хоть мы играли против действующих чемпионов мира, но соперник был примерно на полгода младше наших футболистов, важна ли эта разница?

— Не сказал бы. Разницы между 19-летними и 20-летними уже никакой особо нет. Мы в этом убедились сами в Бразилии, когда играли с соперниками на год старше. Уже там было видно, что играют игроки примерно одинаковых габаритов, то же самое здесь. Я бы не пенял на возраст. К этому возрасту мастерство либо есть, либо нет.

В целом по содержанию матча можно быть довольным. Единственное, в первом тайме, минуты до 30-й, было много моментов, когда мы затягивали игру. Действовали на сохранение там, где должны были играть вперёд. Тогда счёт матча был бы крупнее. Во втором тайме соперник уже оборонялся большими силами. Стало тяжелее их вскрывать, тем более что на фоне акклиматизации мы начали уставать. Ряд наших игроков к концу игры просто подсели. Думаю, что замены, которые мы сделали, были правильными. Они не все усилили игру, но их надо было делать, потому что заменные игроки либо устали, либо были на жёлтых карточках.

— В Бразилии самым сложным матчем была первая игра. Она закончилась ничейным результатом. Сегодня же удалось победить. Получается, тренерскому штабу удалось сделать выводы и подготовить команду к первой игре лучше?

— Однозначно. Мы играли сегодняшний матч фактически на третий день, а в Бразилии первая игра была на второй. По движению игроков эта игра была лучше. В первом матче в Бразилии нам ещё было тяжело. Было заметно невооружённым взглядом, что сказывается долгий перелёт. Сегодня же я не могу сказать, что долгий путь ощущался. Скорее, смена климата. Тот отдых, который мы дали игрокам в Сан-Паулу, плюс ещё один день в Монтевидео позволил игрокам подойти к этому матчу с большей свежестью.

— Ждать ли серьёзных изменений в составе на следующий матч?

— Все ребята, которые приехали, — сыграют. Следующий матч выйдут те, кто не сыграл сегодня. Мы сюда летели больше суток не для того, чтобы посмотреть со скамейки, как другие играют.

— Согласны с «Матч ТВ», который посчитал Дмитрия Кучугуру лучшим игроком матча?

— Наверное, по сегодняшней игре соглашусь. Не то чтобы он сыграл выдающийся матч, но другие лучше него не сыграли. Наверное, я ждал чуть большего от других», — сказал Шабаров журналистам.

Сборная U21 проведёт на мартовских сборах ещё две игры: 23-го числа с «Насьоналем» и 25-го числа с «Мотевидео Сити Торке».