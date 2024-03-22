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Нападающий «Спартака» Промес стал резидентом ОАЭ по совету друзей — источник

Нападающий «Спартака» Промес стал резидентом ОАЭ по совету друзей — источник
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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения, сообщает Metaratings.

По информации источника, игроку рассказали, что это могло спасти его от потенциальной экстрадиции в Нидерланды, где Промес был осужден на 7,5 года. Напомним, ранее появилась информация, что Промес покинул место ДТП, произошедшего в Дубае. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса в ближайшее время экстрадируют.

В нынешнем сезоне Квинси провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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