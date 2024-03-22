Защитник «Ливерпуля» Конате: Роналдо заставил меня полюбить футбол

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате признался, что благодаря легендарному бразильскому нападающему Роналдо он полюбил футбол.

«Роналдо или Мальдини? Бразилец! Я всегда выберу его. Именно он заставил меня полюбить футбол. В детстве я играл, чтобы скоротать время. Однажды с другом моего брата по имени Клеман мы говорили о футболе, и он спросил меня, знаю ли я Роналдо. Я сказал, что нет, и он показал мне видео. У меня было ощущение, что я наблюдаю за магией. Это меня очаровало. Затем я просмотрел все его видео, и моей единственной целью было повторить дриблинг Роналдо у себя во дворе», — приводит слова Конате France Info.

Конате 24 года, за «Ливерпуль» защитник выступает с 2021-го. В нынешнем сезоне француз провёл 32 матча с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского защитника в € 45 млн.