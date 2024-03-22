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«Реал» Мадрид проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Александер-Арнольду

«Реал» Мадрид проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Александер-Арнольду
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Мадридский «Реал» отслеживает ситуацию вокруг вице-капитана «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, чей действующий контракт с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года. Об этом сообщает Relovo.

По данным источника, «сливочные» пока не связывались с «Ливерпулем» и не делали предложений о приобретении футболиста. Отмечается, что на данном этапе мадридцы просто проявляют заинтересованность в воспитаннике академии мерсисайдцев.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Тренту 25 лет, за первую команду «красных» он играет с 2016 года. В нынешнем сезоне английский футболист провёл 29 матчей с учётом всех соревнований, забил два гола и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в € 70 млн.

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