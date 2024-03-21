Нападающий «Реала» Родриго может перейти в «Ливерпуль»

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс летом может сменить клуб и перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Ливерпуль» проявляет интерес к игроку «Королевского клуба» и уже связался с испанской командой. Ожидается, что мадридский клуб запросит не менее € 100 млн.

Сообщается, что Родриго предполагает, что его место в стартовом составе не будет постоянным из-за вероятного прибытия в Мадрид форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и предстоящего перехода молодого бразильца Эндрика из «Палмейраса».

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провёл за испанский клуб 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.