18-летний полузащитник «Урала» и молодёжной сборной России Илья Ишков поделился воспоминаниями о двух незабитых пенальти в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, Ишков подошёл к 11-метровой отметке при счёте 2:1 в пользу «Урала». Железнодорожники вырвали ничью на 90+6-й минуте.

«Это тяжёлый психологически матч. Я подавал угловой, мяч попал в руку, и судья назначил пенальти. Эрик (Бикфалви) спросил меня, буду ли я бить. Я ответил, что буду, — и мне доверили удар. Первый удар я не забиваю, потом судья говорит перебить. Я прошу дать мне вторую попытку, команда мне доверилась. Но, к сожалению, я подвел и её, и болельщиков. Я подходил к точке и был уверен, что забью.

Добило то, что «Локомотив» после этого отыгрался? Да. Думаю, если бы мы тогда выиграли, не было бы настолько обидно. А тут ещё и потеря очков. Считаю, что вина за эти очки исключительно на мне. Я подвёл команду.

Что сказали в команде? Меня поддержали все — президент, тренерский штаб, ребята. Сказали, ничего страшного. Безусловно, для меня это опыт. В карьере бывают разные моменты. Когда почти все ушли, Григорий Викторович сказал, что надо было отдать второй удар Эрику. Возможно, тогда во мне сыграла какая-то уверенность», — приводит слова Ишкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 18-летний Илья Ишков провёл за «Урал» 26 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующий контракт футболиста с клубом из Екатеринбурга рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 400 тыс.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Виктора Гончаренко сыграют со «Спартаком» на выезде.