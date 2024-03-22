Ишков — о президенте «Урала» Иванове: бутсы не летают, но словесно может достаться любому

18-летний полузащитник «Урала» и молодёжной сборной России Илья Ишков высказался о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

«С Григорием Викторовичем я знаком с самого детства. Для меня не было новостью, что он сидит на скамейке. Он подсказывает, бывает, выплёскивает эмоции. Так он выражает свою любовь к футболу. Думаю, что это объединяет команду и президента.

Что происходит с ним в раздевалке после поражений? Как и все, он тяжело реагирует на поражения. Григорий Викторович может что-то высказать. Бутсы не летают, но словесно может достаться любому. Чаще всего говорит, что нас поддерживают люди, а мы проигрываем. В общем, всё по делу», — приводит слова Ишкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 18-летний Илья Ишков провёл за «Урал» 26 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующий контракт футболиста с клубом из Екатеринбурга рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 400 тыс.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Виктора Гончаренко сыграют со «Спартаком» на выезде.