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Александр Головин: Захарян вырос — стал увереннее себя вести на поле и в быту

Александр Головин: Захарян вырос — стал увереннее себя вести на поле и в быту
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Полузащитник сборной России Александр Головин высказался об Арсене Захаряне, который выступает за испанский «Реал Сосьедад».

«Видно, что Захарян окреп, оброс мышечной массой. Уже стал увереннее вести себя на поле и в быту. В последний раз, когда мы вместе приезжали в сборную, он был совсем молодой, а теперь уже вырос. Арсен прибавляет и нацелен на то, чтобы делать это дальше», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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