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Бальбуэна: в сборной Парагвая все в предвкушении игры с Россией

Бальбуэна: в сборной Парагвая все в предвкушении игры с Россией
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Защитник сборной Парагвая и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о подготовке к товарищескому матчу с российской национальной командой.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренировка прошла достаточно хорошо. Мы здорово готовимся к матчу в понедельник, все в предвкушении.

Понятно, что немного прохладно. В Парагвае жарче, но для нас не имеет значения. Мы готовы играть в любых условиях. Для нас никаких проблем нет», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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