Бальбуэна: в сборной Парагвая все в предвкушении игры с Россией

Защитник сборной Парагвая и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о подготовке к товарищескому матчу с российской национальной командой.

«Тренировка прошла достаточно хорошо. Мы здорово готовимся к матчу в понедельник, все в предвкушении.

Понятно, что немного прохладно. В Парагвае жарче, но для нас не имеет значения. Мы готовы играть в любых условиях. Для нас никаких проблем нет», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, южноамериканская команда встретится со сборной России в понедельник, 25 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.