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Бальбуэна: видели матч России и Сербии, у нашего соперника хороший темп игры

Бальбуэна: видели матч России и Сербии, у нашего соперника хороший темп игры
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Защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем сопернике — сборной России, которая накануне обыграла национальную команду Сербии. Игра проходила в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0. Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта на стадионе «Динамо» в столице.

«Мы сфокусированы на подготовке к матчу. Тренер ничего особо не спрашивал, наслаждаемся, что все вместе. Наш стадион для нас знаком, это стоит во главе угла.

Матч с Сербией смотрели вчера за ужином. Первые 20 минут были классные, но потом удаление. Смазанно получилось, но видели, что у России хороший темп игры. Хотим показать хороший уровень игры», — передает слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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