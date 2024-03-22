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Бальбуэна: в сборной России хочу отметить полузащиту. Все игроки — высокого качества

Бальбуэна: в сборной России хочу отметить полузащиту. Все игроки — высокого качества
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Парагвайский футболист московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об уровне игроков сборной России в преддверии товарищеского матча между Парагваем и подопечными Валерия Карпина.

«Я очень рад. Прекрасно, что в этот раз мне не пришлось долго лететь. Здорово будет сыграть на стадионе «Динамо». Это мечта любого игрока — играть за сборную. С одноклубниками из «Динамо» ни на что не спорили, просто пошутили. Да, наша оборона, возможно, остановит Тюкавина. В сборной России хочу отметить полузащиту — все высокого качества. Наша задача — навязать борьбу и не дать им показать, что они могут», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, со сборной Парагвая Россия сыграет в понедельник, 25 марта. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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