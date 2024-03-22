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Кустурица — о матче между Россией и Сербией: фильм был хорош, судья — нет

Кустурица — о матче между Россией и Сербией: фильм был хорош, судья — нет
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Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица, который по приглашению РФС посетил товарищеский матч между Россией и Сербией (4:0), поделился впечатлениями от игры.

«Понравился ли мне этот «фильм»? Фильм был хороший, судья — нет. Он сделал страшную ошибку. После этого Сербия не могла показать лучшую сторону своего фильма. Но русские играли очень хорошо», — приводит слова Кустурицы «РБ Спорт».

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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