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Игрок «Ливерпуля» Конате: Дешам или Клопп? Не отвечу на этот вопрос!

Игрок «Ливерпуля» Конате: Дешам или Клопп? Не отвечу на этот вопрос!
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате высказался о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе и рулевом национальной команды Дидье Дешаме.

«Дешам или Клопп? На этот вопрос я действительно не смогу ответить! Как я воспринял новость об уходе Юргена в конце сезона? Он один из столпов клуба. Я был очень удивлён, но когда он всё рассказал, мы поняли, почему он принял это решение. Мы можем только поблагодарить его. Именно Клопп привёл меня в этот клуб и сделал таким игроком, каким я сейчас являюсь», — приводит слова Конате France Info.

Конате 24 года, за «Ливерпуль» защитник выступает с 2021-го. В нынешнем сезоне француз провёл 32 матча с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского защитника в € 45 млн.

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