Глава «Барселоны» Лапорта: у нас есть шансы на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что сине-гранатовые могут выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов сезона-2023/2024.

«Думаю, сегодня мы можем сказать, что весь этот путь, которым шла команда, позволяет нам мечтать. Это фантазия, которая стала реальностью. Речь о Ла Лиге и Лиге чемпионов? Да, конечно. О победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Лапорты испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

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После 29 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые сыграют с французским «Пари Сен-Жермен».