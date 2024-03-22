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Три фаната «Арсенала» получили трёхлетний запрет на посещение футбола за кричалки

Три фаната «Арсенала» получили трёхлетний запрет на посещение футбола за кричалки
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Трое болельщиков лондонского «Арсенала» получили трёхлетний запрет на посещение футбольных мероприятий после того, как признали себя виновными в непозволительных скандированиях. Инцидент произошёл 7 января этого года во время матча Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2). По данным СМИ, фанаты скандировали кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки во время матча погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».

«Мы решительно осуждаем это отвратительное поведение. Мы тесно сотрудничали с полицией, чтобы обеспечить быстрое принятие мер, и мы приветствуем вынесение запрета на посещение футбола.

Мы придерживаемся принципа нетерпимости к скандированиям о трагедии и всегда будем добиваться принятия жёстких мер в отношении тех, кто виновен в подобном поведении», — говорится в заявлении клуба.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 64 очка после 28 туров. Вслед за «канонирами» идут «Ливерпуль» (64) и «Манчестер Сити» (63).

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