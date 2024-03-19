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«Фанаты «Арсенала» меня раздражают». Форвард «Вест Хэма» Антонио — о «канонирах»

«Фанаты «Арсенала» меня раздражают». Форвард «Вест Хэма» Антонио — о «канонирах»
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио высказался о результатах «Арсенала» в нынешнем сезоне.

«Фанаты «Арсенала» меня раздражают. Как только эта команда подбирается к какому-либо трофею, её внезапно нарекают лучшей в мире. Невероятно, насколько люди заблуждаются.

Я с начала года говорю, что «Манчестер Сити» делает то, что должен, но «Арсенал», учитывая его игру, сам превратился в «Манчестер Сити» последних трёх лет. Он делает кардинально противоположное тому, что делал в прошлом сезоне. Тогда он был хозяином АПЛ до декабря, а в новом году развалился. В этом сезоне – наоборот, команда лишь прибавляет», – приводит слова Антонио Daily Mail.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 64 очка после 28 туров. Вслед за «канонирами» идут «Ливерпуль» (64) и «Манчестер Сити» (63).

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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