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Сергеев считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024

Сергеев считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024
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Нападающий сборной России и «Зенита» Иван Сергеев подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Сербии. Игра состоялась 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Российская сборная обыграла соперника со счётом 4:0. Сам Сергеев отметился одним забитым мячом. После матча он заявил, что сборная России могла бы выйти на чемпионат Европы — 2024, если бы не отстранение от международных турниров.

«Дебютный гол за сборную, самые положительные эмоции. Рад был забить. Дали шанс, который нужно было использовать. У нас хороший коллектив. Сербия – мастеровитая сборная, а оценивать наш уровень будут другие люди. Могла бы наша сборная отобраться на Евро? Да», — приводит слова Ивана Сергеева Metaratings.

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