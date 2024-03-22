Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура Первой лиги

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Стали известны судьи и инспекторы на матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги, который пройдёт 23 и 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Торпедо» — «Кубань»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Максим Ковалёв (Реутов), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Максим Чембулатов (Кострома), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Ленинградец» — «Арсенал»: Артур Фёдоров (Петрозаводск) – Алексей Ермилов (Москва), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Никита Новиков (Петрозаводск), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Пётр Петухов (Москва);

«КАМАЗ» — «Енисей»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Сокол» — «Черноморец»: Олег Соколов (Воронеж) – Александр Чекалин (Воронеж), Юрий Ярушин (Вологда), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Волгарь» — «Нефтехимик»: Антон Анопа (Благовещенск) – Александр Приходько (Москва), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Алания» — «Родина»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Александр Ануфриев (Москва), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону);

«Шинник» — «Акрон»: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) – Сергей Ядров (Калининград), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Динамо» Махачкала — «Химки»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Денис Петров (Астрахань), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).