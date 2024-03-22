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Президент Франции может повлиять на решение «Реала» отпустить Мбаппе на Олимпиаду

Президент Франции может повлиять на решение «Реала» отпустить Мбаппе на Олимпиаду
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Мадридский «Реал» принял решение не отпускать своих французских футболистов на грядущие Олимпийские игры, которые состоятся в Париже. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, это решение также может коснуться нападающего Килиана Мбаппе, который, по последней информации, уже подписал контракт с мадридским клубом. При этом сам футболист обладает серьёзными намерениями на то, чтобы принять участие в домашней Олимпиаде.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Как подчёркивает источник, в случае если «Реал» не пойдёт на уступки Мбаппе, то лично президент Франции Эммануэль Макрон может вмешаться в данную ситуацию и уговорить «сливочных» отпустить 25-летнего нападающего на Олимпийские игры.

Планируется, что летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в сроки с 26 июля по 11 августа.

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