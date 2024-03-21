«Реал» купит Дэвиса за € 50 млн и назначит ему зарплату в размере € 10 млн — Cadena Ser

Мадридский «Реал» приобретёт 23-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса за € 50 млн грядущим летом. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «сливочные» также предложат Дэвису заработную плату в размере € 10 млн в год. В свою очередь, «Бавария» не может обеспечить игроку подобную зарплату, так как она нарушит экосистему денежных окладов в клубе.

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Подчёркивается, что между двумя клубами сложились хорошие отношения и в «Реале» не хотят, чтобы трансфер канадского футболиста отразился на них негативным образом.

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.