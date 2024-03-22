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Президент Федерации футбола Франции прокомментировал слухи о приглашении Зидана в сборную

Президент Федерации футбола Франции прокомментировал слухи о приглашении Зидана в сборную
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло ответил на вопрос, может ли экс-футболист Зинедин Зидан возглавить французскую национальную команду.

«Зидан — один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за всё, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своём посту до 2026 года. На этом всё сказано», — приводит слова Диалло Sport.es.

Напомним, последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что, помимо сборной Франции, 52-летний специалист может возглавить «Марсель», а также «Манчестер Юнайтед».

Действующим главным тренером французской национальной команды является Дидье Дешам.

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