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Стало известно решение Зидана по возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно решение Зидана по возможной работе в «Манчестер Юнайтед»
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Французский специалист Зинедин Зидан не заинтересован в работе в английском «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает RMC Sport, бывший наставник мадридского «Реала» не примет предложение «красных дьяволов», если оно поступит.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов. После мадридской команды французский специалист никого не тренировал, хотя им интересовались «Марсель», «Ювентус», «Бавария» и сборная Алжира.

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 44 очка в 26 матчах.

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