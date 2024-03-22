Глушаков: сербы после удаления расстроились и понимали, что будет тяжело играть в России

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о товарищеском матче национальной команды с Сербией. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.

«Безусловно, РФС сделал хорошие организационные мероприятия — и до футбола, и во время матча. Думаю, что на ребят это тоже повлияло. Футболистам небезразлично, когда создаётся атмосфера. Совсем по-другому играется матч.

То, что касается сербов: думаю, что они больше расстроились из-за неожиданного удаления игрока. Они все понимали, что им будет тяжело и сложно играть матч, тем более в России. Судья по делу удалил Гаича, но можно было бы и жёлтую дать. Жёлтая и пенальти — было бы поприятнее», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.