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Глушаков: сербы после удаления расстроились и понимали, что будет тяжело играть в России

Глушаков: сербы после удаления расстроились и понимали, что будет тяжело играть в России
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о товарищеском матче национальной команды с Сербией. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Безусловно, РФС сделал хорошие организационные мероприятия — и до футбола, и во время матча. Думаю, что на ребят это тоже повлияло. Футболистам небезразлично, когда создаётся атмосфера. Совсем по-другому играется матч.

То, что касается сербов: думаю, что они больше расстроились из-за неожиданного удаления игрока. Они все понимали, что им будет тяжело и сложно играть матч, тем более в России. Судья по делу удалил Гаича, но можно было бы и жёлтую дать. Жёлтая и пенальти — было бы поприятнее», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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