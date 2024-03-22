Мбаппе: моё будущее? Когда мне будет что объявить, я сделаю это как мужчина

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о будущем своей карьеры.

«Я ещё ничего не объявлял о своём будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что, когда мне нужно будет что-то объявить, я сделаю это как мужчина», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что 25-летний футболист уже сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу о том, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него завершится контракт. Также сообщалось, что Мбаппе уже заключил трудовое соглашение с мадридским «Реалом», рассчитанное до 2029 года. Кроме того, французский нападающий уже начал выбирать себе жильё в Мадриде.