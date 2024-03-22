Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саша Зделар ответил на вопрос о лучшем футболисте сборной России

Саша Зделар ответил на вопрос о лучшем футболисте сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар выделил партнёра по клубу Ивана Облякова после товарищеского матча с национальной командой России.

«Честно, абсолютно каждого можно считать лучшим, но я особенно выделю Ваню Облякова. Ну ещё и всех тех, кто играет за ЦСКА, ха-ха!» — приводит слова Зделара Sport24.

Напомним, вчера, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.

Иван Обляков и Саша Зделар вышли в стартовых составах своих национальных команд. Игроки не отметились результативными действиями. Россиянин был заменён в перерыве, а серб покинул поле на 57-й минуте матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
Материалы по теме
«Полное разрушение» и «жестокий русский урок». Реакция сербских СМИ на разгром от России
«Полное разрушение» и «жестокий русский урок». Реакция сербских СМИ на разгром от России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android