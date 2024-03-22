Саша Зделар ответил на вопрос о лучшем футболисте сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар выделил партнёра по клубу Ивана Облякова после товарищеского матча с национальной командой России.

«Честно, абсолютно каждого можно считать лучшим, но я особенно выделю Ваню Облякова. Ну ещё и всех тех, кто играет за ЦСКА, ха-ха!» — приводит слова Зделара Sport24.

Напомним, вчера, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.

Иван Обляков и Саша Зделар вышли в стартовых составах своих национальных команд. Игроки не отметились результативными действиями. Россиянин был заменён в перерыве, а серб покинул поле на 57-й минуте матча.