Форвард сборной России Сергеев оценил игру Захаряна после матча с Сербией

Нападающий сборной России и «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением об игре атакующего полузащитника российской национальной команды и «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в минувшем товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Захарян прибавил, но при этом он ещё молодой игрок, у которого всё впереди. Дай бог, чтобы он закрепился в основе «Реала Сосьедад» и показывал только самую хорошую игру на высшем уровне.

Матч с Парагваем? Будем готовиться. Впереди ещё три дня. Будем стараться играть так же результативно», — приводит слова Сергеева Metaratings.

Напомним, в матче со сборной Сербии Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.