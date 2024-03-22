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Форвард сборной России Сергеев оценил игру Захаряна после матча с Сербией

Форвард сборной России Сергеев оценил игру Захаряна после матча с Сербией
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Нападающий сборной России и «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением об игре атакующего полузащитника российской национальной команды и «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в минувшем товарищеском матче с Сербией (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Захарян прибавил, но при этом он ещё молодой игрок, у которого всё впереди. Дай бог, чтобы он закрепился в основе «Реала Сосьедад» и показывал только самую хорошую игру на высшем уровне.

Матч с Парагваем? Будем готовиться. Впереди ещё три дня. Будем стараться играть так же результативно», — приводит слова Сергеева Metaratings.

Напомним, в матче со сборной Сербии Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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