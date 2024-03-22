«У нас появилась интересная сборная». Валерий Непомнящий — о матче Россия — Сербия

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о минувшем товарищеском матче, в котором сборная России обыграла сербскую национальную команду со счётом 4:0.

«Мог ли представить себе такой счёт на табло? Нет. Всё могло и должно было сложиться по-другому. Если бы не было удаления, было бы гораздо интереснее для нас. Я не обольщаюсь этим счётом. Здорово, что в принципе такая игра состоялась, потому что сербы – это серьёзный соперник. Но после удаления их просто не хватило. А нашу сборную мне хочется похвалить за хорошо проведённый матч. Мне очень понравилась скорость, на которой она играла. В составе были только две-три позиции, которые вызывали сомнения. А всё остальное понравилось. Поэтому мне бы хотелось сыграть с полным составом Сербии. Это было бы ещё интереснее. Хотя и сейчас можно констатировать, что у нас появилась интересная сборная», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.ру».

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с парагвайской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».