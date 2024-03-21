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Россия — Сербия. Прямая трансляция
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Непомнящий — о матче с Сербией: мы наконец-то дождались игры с командой солидного уровня

Непомнящий — о матче с Сербией: мы наконец-то дождались игры с командой солидного уровня
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между национальными сборными России и Сербии.

«Мы наконец-то дождались игры с командой солидного уровня. Фаворитов не назову, потому что, мне кажется, игра будет от результата, как говорят комментаторы. Конечно, в этом матче никто не будет сидеть в обороне, и, как я знаю, сербская команда вообще никогда не сидит в защите, а нам тоже несолидно, поэтому будет обоюдоострая игра. Будет интересно в спортивном и политическом смыслах. Интересно, сколько будет народу на трибунах, потому что это будет матч близких друг к другу команд. Я с нетерпением жду этой игры!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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