Непомнящий — о матче с Сербией: мы наконец-то дождались игры с командой солидного уровня

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между национальными сборными России и Сербии.

«Мы наконец-то дождались игры с командой солидного уровня. Фаворитов не назову, потому что, мне кажется, игра будет от результата, как говорят комментаторы. Конечно, в этом матче никто не будет сидеть в обороне, и, как я знаю, сербская команда вообще никогда не сидит в защите, а нам тоже несолидно, поэтому будет обоюдоострая игра. Будет интересно в спортивном и политическом смыслах. Интересно, сколько будет народу на трибунах, потому что это будет матч близких друг к другу команд. Я с нетерпением жду этой игры!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.