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Вячеслав Чанов: предполагал, что Сафонов сыграет с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунёв

Вячеслав Чанов: предполагал, что Сафонов сыграет с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунёв
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о выступлении вратаря сборной России Матвея Сафонова (на фото справа) в минувшем товарищеском матче с Сербией (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«То, что Сафонов вчера отыграл «на ноль», о многом говорит. Предполагал, что Матвей проведёт матч с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунёв. Результат с Сербией классный, никто такого не ожидал. Может, с Парагваем Лунёв и Максименко проведут по тайму. Сафонов правильно сделал, что поехал в клуб. Это важно», – приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Напомним, в матче со сборной Сербии Сафонов провёл на поле все 90 минут.

Сегодня, 22 марта, 25-летний вратарь покинул расположение сборной России для того, чтобы вернуться в «Краснодар». Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов объяснил это решение тем, что в сборной хотят дать возможность проявить себя другим голкиперам.

Сафонов дебютировал в сборной России летом 2021 года. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль».

Товарищеский матч Россия — Парагвай состоится 25 марта.

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