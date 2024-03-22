Вячеслав Чанов: предполагал, что Сафонов сыграет с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунёв

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о выступлении вратаря сборной России Матвея Сафонова (на фото справа) в минувшем товарищеском матче с Сербией (4:0).

«То, что Сафонов вчера отыграл «на ноль», о многом говорит. Предполагал, что Матвей проведёт матч с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунёв. Результат с Сербией классный, никто такого не ожидал. Может, с Парагваем Лунёв и Максименко проведут по тайму. Сафонов правильно сделал, что поехал в клуб. Это важно», – приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Напомним, в матче со сборной Сербии Сафонов провёл на поле все 90 минут.

Сегодня, 22 марта, 25-летний вратарь покинул расположение сборной России для того, чтобы вернуться в «Краснодар». Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов объяснил это решение тем, что в сборной хотят дать возможность проявить себя другим голкиперам.

Сафонов дебютировал в сборной России летом 2021 года. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль».

Товарищеский матч Россия — Парагвай состоится 25 марта.