«Даты возвращения нет». Митрофанов — о возможном участии юношеской сборной в отборе Евро

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном возвращении к международным турнирам юношеской сборной России.

«Говорил, что только Украина против участия наших юношей в отборочном турнире Евро, но сообщалось, что только три страны воздержались? Представитель Украины не принимал участия в голосовании.

Мои слова, что федерации по другим видам спорта не столь активны в проведении товарищеских матчей, что приближает снятие бана — выпад в сторону хоккеистов? Нет, это наш призыв к командно-игровым видам спорта, чтобы федерации вели более активную работу по восстановлению наших сборных в международных соревнованиях. Есть не только хоккей. Есть волейбол, баскетбол, гандбол, водное поло. Есть много федераций. Командно-игровые виды спорта похожи, мы все объединены. На мой взгляд, задача любого вида спорта — восстановиться в правах, мы призываем вместе делать эту работу.

Решение исполкома УЕФА об участии юношеской сборной России в отборе Евро не отменено, когда будет найдена техническая возможность? Ждём позицию коллег из УЕФА. Даты возвращения нет», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».