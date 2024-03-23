Оливье Жиру определился со своим будущим в «Милане»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру с большей долей вероятности покинет итальянскую команду по окончании сезона.

Как сообщает L’Equipe, 37-летний футболист хочет присоединиться к «Лос-Анджелесу» и близок к заключению сделки с клубом МЛС. В случае перехода он будет выступать в одной команде с голкипером Уго Льорисом, его бывшим партнёром по национальной команде Франции.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. За «Милан» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.