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Оливье Жиру определился со своим будущим в «Милане»

Оливье Жиру определился со своим будущим в «Милане»
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру с большей долей вероятности покинет итальянскую команду по окончании сезона.

Как сообщает L’Equipe, 37-летний футболист хочет присоединиться к «Лос-Анджелесу» и близок к заключению сделки с клубом МЛС. В случае перехода он будет выступать в одной команде с голкипером Уго Льорисом, его бывшим партнёром по национальной команде Франции.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. За «Милан» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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