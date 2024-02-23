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Клубы МЛС пытаются убедить Жиру покинуть «Милан» в конце сезона — Скира

Клубы МЛС пытаются убедить Жиру покинуть «Милан» в конце сезона — Скира
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Клубы МЛС пытаются убедить французского нападающего Оливье Жиру покинуть «Милан» в качестве свободного агента в конце сезона и переехать в Америку, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство итальянского клуба предлагает Жиру продлить контракт до лета 2025 года, однако форвард планирует принять решение о своём будущем до конца апреля.

37-летний Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «россонери» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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