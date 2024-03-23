Агент Эндрика сравнил своего подопечного с Неймаром и Винисиусом Жуниором

Футбольный агент Фредерико Пенья, представляющий интересы 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика, который этим летом может присоединиться к мадридскому «Реалу», сравнил своего подопечного с вингером «Аль-Хиляля» Неймаров и вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором.

«Он не тот мальчик, которого вы постоянно увидите смеющимся или улыбающимся, как Вини или Неймар. Эндрик отличается от них по характеру – более сдержанный, но очень, очень умный. Он изучает испанский язык и до этого уже начал учить английский», – приводит слова Пеньи The Telegraph.

Эндрик является воспитанником «Палмейрас», прошёл путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает бразильца в € 45 млн.

В прошлом сезоне-2022/2023 Эндрик сыграл 53 матча, забил 14 мячей и отдал 1 голевую передачу.