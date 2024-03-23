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В «Реале» назвали лишь одно условие, при котором будет продан Андрей Лунин

В «Реале» назвали лишь одно условие, при котором будет продан Андрей Лунин
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Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», подтвердил, что полностью доверяет украинскому голкиперу Андрею Лунину и не планирует продавать его, если тот не изъявит желание самостоятельно покинуть клуб.

«Мы собираемся продать Лунина только если он сам об этом попросит», – цитирует Переса со ссылкой на собственные источники портал Defensacentral.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Лунин на данный момент является основным вратарём мадридского клуба.

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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