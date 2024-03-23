Агент футболиста сборной Парагвая призвал отменить матч с Россией

Футбольный агент Педро Алдаве, представляющий интересы игрока сборной Парагвая и «Брайтона» Хулио Энсисо, заявил, что матч с Россией стоит отменить.

«Считаю, что матч России и Парагвая нужно отменить», — цитирует Алдаве «РБ Спорт». Изначально агента спросили, считает ли он целесообразным проведение матча между Россией и Парагваем после трагических событий в Московской области.

Напомним, игра Россия — Парагвай должна состояться 25 марта. 21 марта Россия в рамках товарищеского матча разгромила Сербию со счётом 4:0.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным, по меньшей мере 60 человек погибли и более 140 пострадали. Многие страны выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.