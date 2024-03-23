Президент «Барселоны» Лапорта: на сегодняшний день у нас с Мадридом нет хороших отношений

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, как он относится к руководителю мадридского «Реала» Флорентино Пересу.

«На сегодняшний день у нас с Мадридом нет хороших отношений. Перес принимал участие в «деле Негрейры», и то, что он делает, — это аберрация (заблуждение. — Прим. «Чемпионата»). Он попросил продлить расследование, хотя никаких доказательств нет, и они ничего не найдут, потому что ничего нет. Была проведена техническая арбитражная консультация с отчётами и видео, предоставленными в качестве доказательств. Но тут появляются они [представители «Реала»] и пытаются сохранить дело активным для того, чтобы они могли продолжать излагать те идеи, которые проповедуют, а конкретно о том, что «Барса» пытается влиять на судей. Я считаю неправильной ту двойную игру, которую они ведут», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, ранее «Барселона» была обвинена в том, что на протяжении нескольких лет давала взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейре.