Президент «Барселоны»: думаю, что Феликс и Канселу продолжат карьеру здесь

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, останутся ли в клубе защитник Жоау Канселу, арендованный до конца сезона у «Манчестер Сити», и крайний нападающий Жоау Феликс, взятый в аренду у мадридского «Атлетико».

«Я думаю, они продолжат [выступать за «Барселону»]. Надеюсь, что «Атлетико» не будет возражать против того, чтобы Жоау Феликс остался у нас. Думаю, что «Сити» тоже не будет возражать.

У нас есть агент, прорабатывающий этот вопрос — Жорже Мендеш. Он знает о нашем намерении продолжить работу с данными игроками. На текущий момент я не могу ничего конкретизировать, потому что многое будет зависеть от запрашиваемой суммы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Канселу принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голом и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Феликс сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, где забил девять голов и сделал пять ассистов.