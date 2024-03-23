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Президент «Барселоны» рассказал, сколько игроков клуб намерен подписать летом

Президент «Барселоны» рассказал, сколько игроков клуб намерен подписать летом
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, планирует ли каталонский клуб совершать громкие трансферы грядущим летом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Не стоит путать медийного футболиста с тем, который хорошо вписывается в команду, необходимо расставлять приоритеты. Будет одно или два пополнения состава, которые усилят команду. Не вижу необходимости вкладывать средства в игроков, которые могли бы испортить то, что мы строим, то есть сбалансированную команду», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, после 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 64 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. В следующем туре Ла Лиги сине-гранатовые встретятся с «Лас-Пальмасом». Игра состоится 30 марта в 23:00 мск.

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