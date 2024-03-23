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Дюков: скорбим по погибшим в трагедии, матч Россия — Парагвай проведём в будущем

Дюков: скорбим по погибшим в трагедии, матч Россия — Парагвай проведём в будущем
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле» и дал комментарий по поводу перенесённого товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

«Российский футбольный союз вместе со всей страной скорбит по погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холле». Ещё раз хотел бы выразить искренние соболезнования всем родным и близким жертв этой трагедии.

В текущей ситуации вместе с коллегами из Парагвая мы приняли решение не проводить матч между нашими командами и организовать его позднее. Игра не сможет состояться в марте, так как окно ФИФА заканчивается уже во вторник и игроки сборных обязаны вернуться в свои клубы. Мы обсудили, что обязательно проведём этот матч в будущем. Что касается билетов, уже приобретённых болельщиками на игру, то деньги за них будут возвращены в полном объёме», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, матч между национальными командами России и Парагвая должен был состояться в понедельник, 25 марта. Встреча должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и начаться в 20:00 мск. Ранее сообщалось, что главный тренер Валерий Карпин в ближайшее время примет решение, продолжать ли сборы национальной команды России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Отменён
Парагвай
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