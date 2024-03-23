Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес: надеюсь, в будущем я вернусь в Ла Лигу

Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес: надеюсь, в будущем я вернусь в Ла Лигу
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий в бразильском «Сан-Паулу», высказал желание продолжить карьеру в испанской Примере.

«Надеюсь, в будущем я вернусь в Ла Лигу. Это чемпионат, в котором я всегда хотел выступать», — приводит слова Родригеса Relevo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, колумбийский футболист выступал в составе «Реала» с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 42 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Родригес принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Новичок «Краснодара» Кастаньо оценил идею пригласить Хамеса Родригеса в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android