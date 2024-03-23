Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес: надеюсь, в будущем я вернусь в Ла Лигу

32-летний бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий в бразильском «Сан-Паулу», высказал желание продолжить карьеру в испанской Примере.

«Надеюсь, в будущем я вернусь в Ла Лигу. Это чемпионат, в котором я всегда хотел выступать», — приводит слова Родригеса Relevo.

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Напомним, колумбийский футболист выступал в составе «Реала» с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 42 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Родригес принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.