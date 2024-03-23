Источник: РФС рассматривал вариант с переносом матча Россия — Парагвай в Сочи

После трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшей вчера, 22 марта, Парагвайская футбольная ассоциация (APF) запросила отмену товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться в Москве в понедельник, 25 марта. Однако Российский футбольный союз (РФС) предложил вариант с тем, чтобы провести эту игру в Сочи без присутствия зрителей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, APF отказалась от данного предложения, в результате чего сегодня утром было принято совместное решение отложить встречу на неопределённый срок.

Напомним, матч между сборными России и Парагвая должен был пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в 20:00 мск.