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Источник: РФС рассматривал вариант с переносом матча Россия — Парагвай в Сочи

Источник: РФС рассматривал вариант с переносом матча Россия — Парагвай в Сочи
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После трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшей вчера, 22 марта, Парагвайская футбольная ассоциация (APF) запросила отмену товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться в Москве в понедельник, 25 марта. Однако Российский футбольный союз (РФС) предложил вариант с тем, чтобы провести эту игру в Сочи без присутствия зрителей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, APF отказалась от данного предложения, в результате чего сегодня утром было принято совместное решение отложить встречу на неопределённый срок.

Напомним, матч между сборными России и Парагвая должен был пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Отменён
Парагвай
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