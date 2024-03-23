Президент «Барселоны» высказался относительно продления контракта с Френки де Йонгом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему пролонгации трудового соглашения с 26-летним атакующим полузащитником сине-гранатовых Френки де Йонгом, которое заканчивается летом 2026 года.

«Да, он в восторге [в «Барселоне»]. Последнее, чего бы он хотел — это уезжать из Барселоны. Он не раз говорил мне, что ему здесь очень нравится.

Мы в восторге от него. Если кто-то хочет покинуть клуб, то мы не можем идти против воли игрока. Но я думаю, что все хотят остаться, и мы хотим, чтобы все, кто у нас есть, остались», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Напомним, де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.