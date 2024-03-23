Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt представил сборную самых дорогих европейских футболистов

Transfermarkt представил сборную самых дорогих европейских футболистов
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в социальных сетях опубликовал сборную самых дорогих европейских футболистов. Наибольшее представительство получили английские игроки (четыре футболиста попали в сборную). В эту команду также включены по два француза и португальца.

Вратарь: Диогу Кошта (€ 45 млн, Португалия).

Защитники: Йошко Гвардиол (€ 75 млн, Хорватия), Рубен Диаш (€ 80 млн, Португалия), Вильям Салиба (€ 80 млн, Франция), Трент Александер-Арнольд (€ 70 млн, Англия).

Полузащитники: Деклан Райс (€ 110 млн, Англия), Джуд Беллингем (€ 180 млн, Англия), Джамал Мусиала (€ 110 млн, Германия).

Нападающие: Килиан Мбаппе (€ 180 млн, Франция), Эрлинг Холанд (€ 180 млн, Норвегия), Букайо Сака (€ 130 млн, Англия).

Материалы по теме
Беллингем, Винисиус, Родриго — в сборной самых дорогих игроков Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android