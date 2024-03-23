Президент «Барселоны» Лапорта отреагировал на слухи об интересе к Холанду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи об интересе к суперзвезде английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«Нам не нужны такие крупные приобретения. Летом мы будем работать на трансферном рынке, но я не ожидаю громких подписаний. Мы будем нацелены на командных игроков. Наш приоритет — доверять команде, которая у нас есть сейчас. Мы не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Ранее сообщалось, что представители Эрлинга Холанда провели встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку. Отмечалось, что трансфер норвежского нападающего в «Барселону» сложен, но осуществим.